Pomarance: auto a fuoco in un garage, condominio evacuato

Paura, ma nessun ferito, nella mattina di oggi 19 agosto, in via Boschetto di Gallerone a Pomarance, nei pressi del palasport. Per cause ancora da accertare un incendio ha interessato un'auto chiusa in un garage di un condominio, con un fumo denso che si è generato dalla combustione. A titolo precauzionale i Vigili del Fuoco di Saline di Volterra, giunti sul posto, hanno fatto allontanare i residenti dalle loro abitazioni. L'intervento è cominciato intorno alle ore 13. Per le indagini sono presenti i Carabinieri.