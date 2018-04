San Giuliano Terme: auto distrutte dalle fiamme

Auto in fiamme intorno alle 3.30 della notte scorsa, tra giovedì 26 e venerdì 27 aprile, lungo la via Provinciale Calcesana, a Mezzana, nel comune di San Giuliano Terme. Completamente distrutte una Fiat Punto e una Fiat Uno, mentre un'altra parcheggiata nelle vicinanze è stata solo parzialmente interessata dagli effetti del calore che si è sviluppato nell'incendio.

Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri. Tra le cause non è escluso il dolo.