Vede fumo uscire dal cofano: auto in fiamme

Auto in fiamme nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 dicembre, in via di Gello a Ponsacco. La conducente di una Renault Clio ha visto del fumo uscire da sotto il cofano e si è subito fermata in una piazzola. Sono divampate le fiamme e un primo tentativo di spegnimento è stato effettuato con un estintore. Ci è voluto però l'intervento dei Vigili del fuoco per estinguere completamente l'incendio. Tutto il vano motore dell'auto è andato distrutto. Non ci sono feriti.