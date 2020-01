Ponsacco, auto distrutta dalle fiamme: indagano i Carabinieri

Incendio intorno alle 3.30 della notte tra il 5 e 6 gennaio in via Cesare Battisti, a Ponsacco. Ad andare a fuoco un'autovettura che a causa delle fiamme è andata parzialmente distrutta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cascina. Sul caso indagano i Carabinieri di Ponsacco: non si esclude infatti che l'incendio possa essere la conseguenza di un'azione dolosa.