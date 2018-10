Pontedera: due auto a fuoco nella notte

Auto in fiamme poco dopo la mezzanotte della notte tra domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre in via dell'Argine a Pontedera. Completamente distrutta una Hyundai i10 alimentata a gpl, mentre parzialmente danneggiata un'altra Hyundai ix35 parcheggiata a fianco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cascina e i Carabinieri di Pontedera. Tra le cause non è escluso il dolo.