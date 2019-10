Fiamme dal vano motore: auto danneggiata

Si è incendiata un'auto alimentata a gas metano. E' successo nel pomeriggio di martedì, 1 ottobre, in via Colombo a Pontedera. Le fiamme sono scaturite dal vano motore e hanno parzialmente distrutto il mezzo, una Fiat Panda. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cascina. Non ci sono fortunatamente persone rimaste coinvolte.