Incendia un'auto e tenta di appiccare il fuoco ad un autolavaggio: arrestato

E' stato arrestato nella notte scorsa, tra lunedì 3 e martedì 4 settembre, dai Carabinieri di Calci e San Giuliano Terme, un cittadino egiziano di 35 anni, domiciliato a Pisa.

L'uomo infatti aveva dato alle fiamme, intorno alle 22, in via delle Foibe a San Giuliano Terme, una Fiat Sedici, in uso al proprietario e gestore di un autolavaggio collocato lungo la via Provinciale Calcesana. I Carabinieri, prontamente intervenuti sul posto su chiamata dei Vigili del Fuoco, hanno accertato che il malfattore aveva poco prima tentato di incendiare anche un’altra macchina, una Fiat Panda intestata al figlio dello stesso proprietario dell'autolavaggio e, successivamente, aveva raggiunto la stessa sede dell’attività per incendiare altre suppellettili.



I Carabinieri hanno sorpreso il 35enne con due bottiglie di liquido infiammabile ed è così scattato l'arresto. Dopo le formalità di rito, l’uomo, che ha ammesso le proprie responsabilità, è stato rimesso in libertà, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in ottemperanza alle norme di attuazione del Codice.