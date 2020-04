San Miniato, incendio in un piazzale: due auto distrutte

Un incendio si è sviluppato oggi, 14 aprile, in un piazzale in via Capuana a San Miniato. Ha coinvolto due auto e del materiale posto nelle vicinanze. I due mezzi sono andati distrutti. Non ci sono feriti. Secondo quanto si apprende dai Vigili del Fuoco di Castelfranco che hanno operato la causa è stata accidentale. Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri.

