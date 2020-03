San Miniato: cadavere carbonizzato all'interno di un'auto

Un drammatico incendio costato la vita ad una persona morta carbonizzata all'interno della propria auto. La tragedia è avvenuta questa sera, 27 marzo, intorno alle 20 in via Asmara a San Miniato, nella zona di Roffia. All'arrivo dei Vigili del fuoco la vettura era già completamente avvolta dalle fiamme e, una volta spento il rogo, è stato rinvenuto il cadavere.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che stanno indagando per identificare la persona e determinare le cause che hanno portato all'incendio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.