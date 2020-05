Vede fumo uscire dal motore: auto in fiamme in Fi-Pi-Li

Incendio in superstrada intorno alle 12.30 di oggi, 21 maggio. Ad andare a fuoco, all'altezza del km 66 a Navacchio, direzione Pisa, un'auto. Il conducente si è accorto del fumo che usciva dal vano motore e si è fermato in un'area di sosta. Le fiamme sono divampate distruggendo parzialmente la parte anteriore della vettura. Sul posto per le operazioni di spegnimento sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cascina.

Non ci sono feriti.

