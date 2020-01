Auto in fiamme all'ingresso della superstrada: traffico rallentato

Auto in fiamme nel tardo pomeriggio di oggi, 22 gennaio, all’ingresso della superstrada Fi-Pi-Li, a Cascina, all’altezza del distributore Pisa Carburanti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e i Carabinieri per la regolamentazione del traffico che ha subito forti rallentamenti.