Tirrenia: auto a fuoco, salvi gli occupanti

Auto in fiamme poco dopo mezzogiorno di oggi, giovedì 2 agosto, lungo viale del Tirreno nel centro di Tirrenia. Ad andare a fuoco una Renault Twingo.

A causa di una perdita di benzina alla vettura in transito si è incendiato il vano motore. Gli occupanti sono riusciti a scendere senza subire alcuna conseguenza. Sul posto la Polizia Locale che ha interrotto la viabilità per consentire le operazioni di spegnimento del veicolo da parte dei Vigili del Fuoco.

