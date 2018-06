Tirrenia: auto a fuoco in via dei Mandorli

Un'auto a fuoco oggi, domenica 3 giugno, intorno alle 13.30, in via dei Mandorli a Tirrenia.

La vettura, un'Audi A6, da poco parcheggiata, ha iniziato a bruciare nella parte destra del motore probabilmente per problemi di natura elettromeccanica.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa che hanno spento le fiamme. Presenti anche la Polizia Locale e i Carabinieri della stazione di Tirrenia.