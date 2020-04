Incendio a Pontedera: distrutte due auto parcheggiate

Incendio nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 1 aprile, in via Vecchia di Treggiaia, nell'omonima località nel comune di Pontedera.

Nel rogo sono rimaste coinvolte due auto che erano parcheggiate in un'area privata sotto una pensilina in legno con sopra un impianto fotovoltaico di circa 70 metriquadrati. Sul posto per spengere le fiamme sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cascina e Pontedera.

Presenti anche Polizia, Carabinieri e Polizia Municipale, oltre ad un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Pontedera. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.

