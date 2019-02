Pontedera: auto a fuoco in via XXI Aprile

Auto a fuoco questa mattina, 4 febbraio, in via XXI Aprile a Pontedera. Da quanto si apprende ad innescare il pericoloso rogo potrebbe essere stato un cortocircuito, partito dalla prima auto in sosta. Le fiamme si sono poi propagate ad altre 3 vetture adiacenti. Non ci sono stati feriti. Sul posto per i rilievi del caso c'erano due pattuglie della Polizia Municipale del comune di Pontedera. Per spegnere l'incendio sono itervenuti i Vigili del Fuoco di Cascina.