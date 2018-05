Per cause ancora da accertare, questa mattina 31 maggio, un'Audi A3 ha preso fuoco nella campagna di Bientina, in via dell'Argine Traverso. I Vigili del Fuoco di Calcinaia sono intervenuti intorno alle ore 9 per lo spegnimento dell'incendio.

Sul posto per le indagini i Carabinieri di Bientina. Non si escluse l'azione dolosa.