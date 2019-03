Arena Metato, auto prende fuoco in strada: distrutta

Prima il fumo dal cofano, poi le fiamme. Nel pomeriggio di oggi, 31 marzo, ad Arena Metato nel comune di San Giuliano Terme, l'auto di un uomo ha preso fuoco mentre procedeva in via Giordano Bruno. Erano circa le 15 quando il conducente si è accorto del fumo, fermandosi immediatamente. Ha chiamato i soccorsi, che però no hanno potuto fare nulla: le fiamme hanno di lì a breve avvolto il mezzo, distruggendolo. Sul posto per lo spegnimento sono intervenuti i Vigili del Fuoco della sede di Pisa. Per i rilievi c'era la polizia locale.