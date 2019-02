Montopoli, l'auto prende fuoco mentre guida: distrutta

Un'auto ha preso fuoco stamani, 23 febbraio, intorno alle ore 11 a Montopoli Valdarno. Secondo la ricostruzione dei fatti il conducente del mezzo si è accorto, mentre procedeva in via Meucci, del fumo che usciva dal vano motore. Così si è fermato ed è sceso, allertando i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castelfranco per spegnere le fiamme. La macchina è stata avvolta in poco tempo ed alla fine è andata completamente distrutta. Per gli accertamenti di rito erano presenti i Carabinieri di San Miniato.