Incendio in superstrada: autobus distrutto dalle fiamme

Momenti di paura sabato sera, 5 maggio, intorno alle 22 in superstrada. Un autobus di linea cittadino della Ctt Nord è andato a fuoco, probabilmente per un guasto, all'altezza dell'uscita di Pisa Aeroporto. La Lam Verde era fuori servizio in quel momento, non c'erano dunque passeggeri a bordo, ed è stato lo stesso conducente a dare l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Per permettere le operazioni di spegnimento la superstrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Non ci sono fortunatamente persone ferite.

L'incendio ha provocato grande apprensione tra gli automobilisti e i residenti della zona viste le alte fiamme e la colonna di fumo nero che si sono levate dal veicolo.

Sul posto anche Carabinieri e Polizia.

