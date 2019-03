Santa Croce sull'Arno: autocisterna in fiamme

Incendio di un'autocisterna nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 14 marzo, lungo la via Francesca a Santa Croce sull'Arno.

Per cause in corso di accertamento le fiamme si sono sviluppate all'altezza del passo d'uomo della cisterna. Il principio di incendio è stato spento dai Vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto intervenuti con il supporto dei colleghi del distaccamento di Empoli.

La cisterna, che al momento del rogo era vuota, è stata danneggiata mentre nessuna persona è rimasta fortunatamente coinvolta nel rogo.

Sul posto i Carabinieri di Santa Croce e la Polizia locale.