Ancora fiamme sui Monti Pisani: incendio a Avane

Una giornata da incubo, che sembra non finire mai. Mentre tutte le forze dei Vigili del Fuoco e dell'antincendio boschivo sono impegnate nello spegnimento del terribile incendio che da ieri sera, lunedì 24 settembre, sta riducendo in cenere ettari su ettari di Monte Serra, nella serata di oggi, martedì, intorno alle 20, un nuovo incendio è divampato sui monti di Avane, nel comune di Vecchiano, in località Baccanella.

Purtroppo anche in questo caso, come la notte scorsa sul Serra, il fronte dell’incendio si sta ampliando alimentato dal forte vento. Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco a presidio delle abitazioni. Diversamente da quanto appreso in un primo momento c'è stato solo un allontanamento precauzionale di una famiglia dalla propria abitazione, ma nessuna evacuazione. L'incendio al momento sta interessando una zona priva di case.



L'amministrazione comunale di Vecchiano invita tutti a collaborare e a non intralciare per motivi di curiosità le operazioni di soccorso, in modo che i Vigili del Fuoco e tutti i volontari possano intervenire con la massima operatività.

Le fiamme ad Avane (video Davide Anselmo)