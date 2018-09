Incendio ad Avane, emergenza terminata: rogo spento, al via la bonifica

Situazione in miglioramento a Vecchiano per l'incendio che dalle ore 20 di ieri sera, martedì 25 settembre, ha colpito i monti di Avane.

Alle ore 12.00 di oggi, 26 settembre, il Sindaco Massimiliano Angori ha firmato l'ordinanza di chiusura del Centro Operativo Comunale COC aperto nella serata di ieri, martedì 25 settembre, in seguito all'incendio scoppiato in località La Baccanella, poi estesosi fino in San Frediano a Vecchiano. L'incendio durante la notte è passato in lontananza anche dal santuario di Santa Maria in Castello e si è sviluppato sul crinale del monte, andando poi a raggiungere località Conca. Dalle ore 7,30 di questa mattina l'intervento di canadair ed elicotteri ha permesso lo spegnimento dell'incendio.