Incendio ad Avane: nessuna evacuazione, scuole aperte

Una lunga notte quella appena trascorsa, tra martedì 25 e mercoledì 26 settembre, per i vecchianesi, dopo il rogo divampato intorno alle 20 di martedì sui monti di Avane. Tanta apprensione ma fortunatamente almeno per il momento il rogo interessa una zona boschiva dove non ci sono abitazioni. Solamente gli abitanti di una casa sono stati fatti allontanare per precauzione. Alle prime ore della luce verranno impiegati un canadair e due elicotteri per le operazioni di spegnimento, rese difficoltose per il forte vento.



Le fiamme, come sottolineano dal Comune, hanno raggiunto località Conca. Le scuole del territorio comunale di Vecchiano resteranno comunque aperte per la giornata di oggi, mercoledì 26 settembre.

Per qualsiasi necessità la popolazione può rivolgersi al numero del Centro Operativo Comunale Coc: 050 864184.