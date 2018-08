Incendio in un canile a Bientina: muoiono due animali

Incendio intorno alle ore 13 di ieri, venerdì 3 agosto, presso un'azienda agricola in località Il Puntone a Bientina. Le fiamme sono divampate in una struttura di plastica posta a copertura di un gruppo elettrogeno all'interno di un'area adibita a canile. Il forte calore che si è sviluppato ha interessato una porzione dello stesso canile e due animali sono morti.

Gli altri cani sono stati fatti subito allontanare dai proprietari in un'area adiacente al canile stesso.

Il rapido intervento dei Vigili del Fuoco di Cascina ha evitato che l'incendio si propagasse alle altre strutture.