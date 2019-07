Castelfranco, incendio all'azienda chimica: "Non c'è un'emergenza salute"

L'amministrazione comunale di Castelfranco, con il sindaco Gabriele Toti e l'assessore all'ambiente Federico Grossi, fa il punto sulle conseguenze dell'incendio che l'altra notte ha interessato uno stabilimento chimico della zona, con l'interessamento di un serbatoio di materiale in uso all'azienda.

"Ad oggi - tranquillizzano - non sono pervenute al Comune informazioni su rischi e pericoli per la salute della popolazione o dei cittadini residenti nella zona. L'Arpat ha eseguito diversi campionamenti per accertare rischi e possibili contaminazioni. Tutti i risultati verranno resi pubblici appena possibile. Sono inoltre in corso ulteriori analisi che al momento, comunque, dovrebbero servire a tranquillizzare ulteriormente sulla possibilità di sostanze nocive liberatesi durante la combustione".

"Il monitoraggio Arpat - aggiungono - che ringraziamo per il tempestivo intervento e per il capillare lavoro di controllo, continuerà, comunque, fino alla verifica di tutti i dati ma al momento non ci sono emergenze o pericoli per la salute e la sicurezza dei cittadini o limiti all'autoconsumo di frutta, verdura e vegetali di orti e giardini".