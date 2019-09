Santa Maria a Monte: incendio nell'azienda di smaltimento rifiuti

Incendio intorno alle 23 di martedì sera, 10 settembre, presso la ditta di smaltimento rifiuti Ecovip, lungo la via Nuova Francesca a Santa Maria a Monte. Ad andare a fuoco rifiuti di varia natura stoccati sotto ad una tettoia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto e di Pisa con il supporto di personale e mezzi del comando di Firenze, oltre al nucleo regionale NBCR per il monitoraggio dell'aria e ai Carabinieri. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti senza sosta tutta la notte e si sono concluse alle 7.30 di questa mattina. Da chiarire le cause del rogo.