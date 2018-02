Stabilimento balneare distrutto dall'incendio, Confcommercio: "Pieno sostegno, il bagno riaprirà"

“C'è da correre e dare una mano per riaprire il Tirreno2000 e noi correremo insieme, come da sempre facciamo a fianco della totalità degli stabilimenti balneari del litorale pisano raggruppati intorno al Sindacato Italiano Balneari Sib”. E' il direttore di ConfcommercioPisa Federico Pieragnoli a esprimere vicinanza e a tendere entrambe le mani a Lucia Pagni, che gestisce il bagno Tirreno2000, dopo l'incendio che l'altra notte, probabilmente per un corto circuito all'impianto elettrico, ha completamento distrutto i 300 m² di struttura in legno che formavano lo stabilimento balneare amico degli animali a Calambrone.



“La stagione estiva incombe, i tempi sono stretti, ma i nostri uffici e i nostri funzionari sono a completa disposizione sia per agevolare e affrettare il più possibile le pratiche burocratiche di riapertura, sia nel caso fosse necessario, per individuare ulteriori forme di incentivi e di sostegno economico - sottolinea Pieragnoli - appena abbiamo saputo del disastro ci siamo messi immediatamente in contatto con Lucia Pagni, e per raggiungere l'obiettivo noi per primi come associazione siamo pronti a fare anche gli straordinari. La cosa che più conta, da questo momento in poi, è che il Tirreno2000 sia pronto al nastro di partenza della stagione estiva. Sono convinto che tutti insieme, nell'impegno che ci contraddistingue, possiamo farcela”.