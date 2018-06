Vecchiano: ustionato e confuso accanto alla baracca in fiamme

Due roulotte e una baracca di legno completamente distrutte dalle fiamme in un incendio divampato, probabilmente per problemi di natura elettrica, ieri, 19 giugno, in via di Bruceto ad Avane, nel comune di Vecchiano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa che al loro arrivo hanno trovato un uomo, che abita nella struttura, in stato confusionale e con alcune ustioni sul corpo, causate dal rogo divampato nell'area. L'uomo, privo di documenti, è stato trasportato in ospedale dal personale del 118.

Sul posto anche i Carabinieri di Migliarino e Pontasserchio.