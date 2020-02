Incendio in via Isola del Giglio: baracca a fuoco

Baracca distrutta dalle fiamme la notte scorsa, tra mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio, in via Isola del Giglio a Pisa. La struttura di circa 100mt quadrati era adibita a ricovero attrezzi e masserizie. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per domare l'incendio. Indagini in corso della Polizia di Stato per risalire alla causa del rogo.