A fuoco baracche a Ghezzano: esplode una bombola di gas

Incendio nel pomeriggio di oggi in via di Cisanello, tra via Selmi e via Lazzari, a Ghezzano nel comune di San Giuliano Terme. I Vigili del fuoco sono stati chiamati per un rogo di sterpaglie ma una volta giunti sul posto si sono resi contro che in realtà stavano bruciando alcune baracche.

Nella fase di spegnimento dell’incendio c’è stata anche un’esplosione dovuta ad una bombola di gas presente all’interno dei manufatti.

Non risultano persone coinvolte.