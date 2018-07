Incendio lungo la linea ferroviaria: treni in ritardo

Incendio nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 luglio, lungo la linea ferroviaria tra le stazioni di Cascina e Pontedera. A fuoco sterpaglie in tre focolai distinti. Sul posto i Vigili del Fuoco di Cascina, Pisa e Ponsacco.

Per consentire le operazioni di spegnimento il binario due in prossimità del lato dell’incendio è stato interdetto alla circolazione ferroviaria.

La circolazione dei treni è dunque rallentata e si registrano ritardi fino a 20 minuti.