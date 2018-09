Calci: incendio in un bosco a Montemagno

Incendio, intorno alle 13 di oggi, sabato 15 settembre, sul Monte Serra. Ad andare a fuoco un'area boschiva in zona Montemagno all’altezza del ristoro San Bernardo, nel comune di Calci.

Data la zona impervia e in forte pendenza e la vegetazione costituita da pini e macchia mediterranea, il fuoco si è propagato velocemente richiedendo l'intervento massiccio di squadre e elicotteri. Sul posto stanno operando 11 squadre di volontariato dell'Antincendio boschivo del coordinamento Monti Pisani e una squadra Racchetta di Cascina, tre elicotteri della Regione, due squadre di operai dell'Unione dei Comuni e i Vigili del Fuoco di Pisa, sotto il coordinamento del direttore operazioni di Regione Toscana.

La stima provvisoria parla di circa 5 ettari bruciati. Gli sforzi di tutto il sistema si stanno concentrando per evitare che il fuoco salti una strada forestale che delimita l'incendio. La situazione sembra comunque in via di miglioramento anche se è previsto l'invio di ulteriori squadre per le operazioni di bonifica che probabilmente andranno avanti per tutta la notte e la giornata di domani, domenica 16 settembre. Al momento non risultano comunque case minacciate dalle fiamme.

