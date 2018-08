Incendio a Calci: in fiamme un oliveto vicino ad una casa

Incendio, nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 agosto, sui monti pisani. Le fiamme sono divampate, per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 13 in località Par di Rota, nel comune di Calci e hanno interessato un oliveto. Nei pressi del rogo si trova anche un'abitazione, mentre a circa 100 metri un bosco. Sul posto stanno intervenendo un elicottero e tre squadre di volontari dell'Antincendio boschivo della Regione Toscana. Le fiamme sono comunque tenute sotto controllo.

