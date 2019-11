Si rifugia sul terrazzo per sfuggire alle fiamme: paura a Calci

Incendio ieri sera, 25 novembre, intorno alle 23, in un appartamento di via Buozzi a Calci. La donna che si trovava all'interno dell'abitazione si è rifugiata sul terrazzo per sfuggire alle fiamme. E' stata raggiunta e salvata dai Vigili del fuoco che l'hanno consegnata ai sanitari del 118: era in stato confusionale. L'incendio ha interessato tutto l'appartamento che, a scopo precauzionale, è stato interdetto così come altre due abitazioni adiacenti. Complessivamente le persone che sono state allontanate sono cinque.

Sul posto il sindaco di Calci e personale della Protezione civile che hanno provveduto a trovare una sistemazione ai residenti allontanati.



Le cause che hanno determinato l’incendio sono in via di accertamento.