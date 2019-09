Paura in Fi-Pi-Li, mezzo pesante in fiamme: ferito l'autista

Paura martedì sera, 3 settembre, intorno alle 23 lungo la superstrada Fi-Pi-Li tra l'uscita di Pontedera e quella di Montopoli direzione Firenze. La motrice di un mezzo pesante ha preso fuoco. Il conducente si è accorto di cosa stava accadendo e ha cercato di sganciare la motrice, ma è rimasto ferito per lo scoppio di un pneumatico ed è stato trasportato in ospedale dal personale del 118.

Per domare il rogo sono intervenuti i Vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto e Cascina. Il veicolo è andato parzialmente distrutto. Per consentire le operazioni di soccorso il tratto della superstrada è stato chiuso al traffico con ripercussioni sulla viabilità: si sono formati code e rallentamenti. Sul posto anche la Polizia Stradale.