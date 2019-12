Camion in fiamme in superstrada: code e rallentamenti

Principio di incendio nel pomeriggio di lunedì, 16 dicembre, ad un camion in superstrada, nei pressi dell'uscita di San Miniato, direzione Firenze. Le fiamme hanno interessato una ruota del mezzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto. I danni non sono stati rilevanti e nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto la Polizia Stradale per la regolamentazione del traffico che ha subito rallentamenti.