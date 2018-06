Ospedaletto: camper in fiamme nel parcheggio del centro commerciale

Incendio stamattina, 17 giugno poco dopo le ore 11, nel parcheggio del centro commerciale della Metro zona Ospedaletto. Ad andare a fuoco è stato un camper, che è stato completamente distrutto dalle fiamme. I Vigili del Fuoco della sede centrale sono intervenuti ed hanno ripristinato la sicurezza dell'area. Tra le cause non si esclude l'azione dolosa, sul posto per le indagini una pattuglia dei Carabinieri.

