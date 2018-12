Camper distrutto dalle fiamme nel parcheggio di via da Morrona

Grande apprensione ieri sera, lunedì 10 dicembre, intorno alle 21, nella zona di via da Morrona a Pisa, dove nel parcheggio sottostante la passerella sopra la ferrovia è divampato un incendio che ha completamente distrutto un camper in sosta. Tre veicoli parcheggiati vicino sono stati danneggiati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo, e i carabinieri per le indagini. Tra le cause non è esclusa l'azione dolosa.