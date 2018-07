Camper in fiamme nella notte: proprietario intossicato dal fumo

Camper a fuoco ieri sera, martedì 3 luglio, intorno alle 23.30, in piazzale Martin Luther King a Pisa.

Il proprietario del veicolo, che abita nelle vicinanze, quando si è accorto dell'incendio è intervenuto e nel tentativo di spegnimento ha respirato i prodotti di combustione, pertanto è stato portato all’ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. Tra le cause non è esclusa l’azione dolosa.

Poco prima, nella stessa zona, erano andate a fuoco quattro auto nel parcheggio della concessionaria Renault in via Pindemonte.

I due incendi potrebbero essere collegati e appiccati dalla stessa mano.