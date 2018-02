Arena Metato, canna fumaria in fiamme: un uomo intossicato

Incendio in una casa questa mattina, domenica 4 febbraio, intorno alle 11, in via Turati ad Arena Metato, nel comune di San Giuliano Terme. A prendere fuoco una canna fumaria con le fiamme che hanno interessato anche gli arredi interni dell'abitazione. All'interno erano presenti il proprietario e un dipendente che è stato trasportato in ospedale dal 118 per accertamenti in quanto aveva respirato il fumo. Le sue condizioni comunque non sarebbero gravi.

Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco di Pisa anche i Carabinieri.