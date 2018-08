Santa Maria a Monte: fiamme in carrozzeria

Carrozzeria a fuoco ieri sera, 7 agosto, intorno alle 21, in via Francesca Sud a Santa Maria a Monte. Incenerite le auto che si trovavano all'interno. Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte ma solo danni alle strutture.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto e Pisa.

Da accertare le cause anche se potrebbe trattarsi di un problema di natura elettrica che ha provocato il rogo. Sul posto anche i Carabinieri di Santa Maria a Monte e Castelfranco di Sotto.