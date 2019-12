Fiamme in un appartamento a Calcinaia

Incendio nel primo pomeriggio di mercoledì 11 dicembre in un'abitazione di via Vittorio Emanuele a Calcinaia. Il rogo, scaturito per cause di natura elettrica, aveva interessato una terrazza ed ha coinvolto alcuni elettrodomestici e suppellettili senza colpire l’interno dell’appartamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cascina. Non ci sono danni a strutture mentre madre e figlia, in casa al momento dell'incendio, sono state trasportate all’ospedale dal 118 per controlli. Sul posto anche la Polizia Locale.