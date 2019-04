Vecchiano, principio d'incendio in una casa: cucina off-limits

Principio d'incendio stamani, 6 aprile, in un appartamento di via del Terrosi a Nodica, nel Comune di Vecchiano. Per cause ancora da chiarire si è sviluppato del fuoco in cucina, con le fiamme che hanno danneggiato alcuni arredi. I Vigili del Fuoco di Pisa, intervenuti sul posto intorno alle 7.45, hanno risolto la situazione ed interdetto all'uso il locale, fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie compromesse e la riparazione dell'impianto elettrico.

Al momento dei fatti in casa c'erano due persone, che sono state visitate dal personale del 118 a titolo precauzionale.