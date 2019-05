Porta a Mare, incendio in casa: soccorsa una donna

Nel pomeriggio di oggi, 26 maggio, si è sviluppato un incendio in un appartamento di via Arrosti, a Porta a Mare. Sul posto per le operazioni di spegnimento stanno ancora intervenendo i Vigili del Fuoco di Pisa (ore 19.30).

La squadra, una volta giunta sul posto, è entrata in casa ed ha trovato una signora a terra, 90enne. E' stata soccorsa con la somministrazione di aria degli aspiratori in uso agli operatori, poi la donna è stata affidata all'ambulanza per il trasporto d'urgenza in ospedale. L'incendio è sotto controllo.