Castelfranco, prendono fuoco camino e tetto di casa: famiglia evacuata

Intervento d'urgenza per un incendio in un'abitazione per i Vigili del Fuoco a Castelfranco di Sotto, in via Boccaccio, nel pomeriggio di domenica 2 dicembre. Le fiamme si sono sviluppare intorno alle 17.30 sul tetto di un palazzo di tre piani fuori terra. Sul posto sono intervenute le squadre di Castelfranco, Pontedera e Pisa.

Secondo la prima ricostruzione a prendere fuoco è stato un camino, con le fiamme che hanno interessato il condotto di evacuazione dei fumi sia al piano terra che in mansarda. Il rogo quindi si è allargato fino al sottotetto ed alla copertura in laterizio. Il risultato della combustione ha reso non praticabile l'appartamento coinvolto, con il proprietario che al momento era in casa ed è stato trasportato all'ospedale di Empoli per accertamenti medici.

Ora gli operatori dovranno valutare le condizioni del tetto. Sarà possibile per la famiglia, composta da due persone, tornare a casa dopo le verifiche ed il ripristino delle condizioni igienico sanitarie. Al momento ha trovato sistemazione presso alcuni familiari.