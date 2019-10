Incendio in casa partito dalla lavastoviglie: paura, ma nessun ferito

Un incendio in un appartamento si è svilupato ieri, 22 ottobre, intorno alle ore 19 a Montescudaio, in via del Bandello. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Saline di Volterra.

Dagli accertamenti eseguiti dagli operatori di sicurezza il fuoco è partito da un malfunzionamento che ha colpito una lavastoviglie. Non ci sono stati danni strutturali all'abitzione, ma il fumo generato dalla combustione ha reso alcuni ambienti non utilizzabili. Gli occupanti hanno dovuto trovare una provvisoria sistemazione presso dei familiari. La vicenda si è comunque chiusa senza feriti.