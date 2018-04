Fornello innesca incendio in casa a Castelfranco: intervenuti i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Castelfranco sono intervenuti in città oggi, 18 aprile, per l'incendio avvenuto in un'abitazione in via Tabellata intorno alle ore 15. Il fuoco nell'appartamento, abitato da extracomunitari, si è sviluppato da un fornello da campeggio, il cui calore ha coinvolto del materiale combustibile che ha operato da innesco. Le fiamme poi si sono estese ad alcuni abiti presenti nelle immediate vicinanze.

Ad intervenire per impedire la propagazione dell'incendio sono stati i vicini con un estintore. Sul posto poi i pompieri hanno provveduto al raffreddamento, allo spegnimento ed alla bonifica degli ambienti. Tutto si è risolto quindi con ridotti danneggiamenti. Non sono state coinvolte persone, se non i presenti dall'abbondante fumo che si è generato.