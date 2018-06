Incendio in casa, Vigili del Fuoco spaccano il tetto per intervenire

Un principio di incendio si è sviluppato ieri, 11 giugno, nel sottotetto di un'abitazione sulla strada provinciale Vicarese, in zona Caprona a Vicopisano. L'innesco ha coinvolto del materiale accatastato nella soffitta, generando così un fumo talmente denso che era impossibile entrare per risolvere il problema. L'accesso infatti era troppo piccolo per creare areazione.

I Vigili del Fuoco di Cascina così, intervenuti intorno alle ore 13, hanno dovuto salire sul tetto e creare delle apposite aperture per poter raffreddare l'ambiente e poi procedere allo spegnimento. Una volta ripristinata la sicurezza è stata individuata probabilmente la causa, legata all'impianto elettrico del condizionatore della casa.

Fortunatamente non ci sono stati danni effettivi alle strutture e nessuno è rimasto intossicato. Sul posto è intervenuta anche l'autoscala della sede centrale di Pisa. Presente anche la polizia locale. Le operazioni sono durate circa 3 ore.