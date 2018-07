Incendio a Casciana Terme: a fuoco sterpaglie e campi di grano

Incendio di sterpaglie e campi di grano divampato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 9 luglio, in prossimità di Casciana Terme, in via Molino dei Fichi.

Sono 11 le squadre di volontariato AIB, facenti parte dell'organizzazione regionale antincendi boschivi, coordinate da un direttore operazioni, impegnate e distribuite lungo il perimetro dell'incendio per lo spegnimento delle fiamme e la successiva bonifica.



Sul posto anche un elicottero della Regione Toscana e una ruspa per chiudere l'evento, oltre ai Vigili del Fuoco di Cascina, Lari e Pisa, e la Polizia Locale. E' stata allertata anche la Protezione Civile locale per eventuali evacuazioni di case che, per il momento, non sono minacciate dal fuoco.

AGGIORNAMENTO ORE 19. L'incendio è sotto controllo e sono iniziate le operazioni di bonifica. La zona interessata copre circa 30 ettari di superficie.