Incendio a Ospedaletto: sei cassonetti in fiamme

Sei cassonetti completamente distrutti dalle fiamme nella notte appena trascorsa, tra martedì 1 e mercoledì 2 maggio, intorno alle 1.30. L'incendio si è sviluppato, probabilmente per cause dolose, in via Ragghianti a Ospedaletto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due automezzi e la Polizia di Stato.